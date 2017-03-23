В центре Мариуполя на катке прошло более 30 хоккейных матчей

Об этом сообщил руководящий объектом директор по развитию ООО «Евро Инвест» Александр Ходарев. Он отметил, что кроме местных команд любителей хоккея, на матчи приезжали переселенцы из Донецка, гости из Херсона и Мангуша. Для того, чтобы не создавать помех посетителям катка, встречи хоккеистов назначались за полтора часа до открытия катка и после его закрытия.

Александр Ходарев отметил, что скорое закрытие катка огорчило мариупольцев, так как после закрытия «Ледо» у них не останется места, где можно проводить матчи.