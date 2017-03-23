В Мариуполе завтра начнётся демонтаж катка

Мариупольский каток прекратит свою работу завтра. В 21:00 будет произведено отключение компрессора холодильного оборудования. Об этом сообщил руководитель объекта, директор по развитию ООО «Евро Инвест» Александр Ходарев.

Он уточнил, что работы по демонтажу планируется завершить до 1 апреля. После отключения компрессора лёд начнёт таять и освобождать айсматы для их разборки. Параллельно будут сняты панели ограждения, и сотрудники приступят к демонтажу остального оборудования.

Пока принято решение, что все комплектующие катка будут храниться в Мариуполе. Место складирования в данный момент определяется городскими властями, сообщил Александр Ходарев. Он добавил, что окончательного решения вопроса о возобновлении работы катка следующей зимой пока не принято.