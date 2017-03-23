vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1373 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
23-03-2017, 15:26
Просмотров: 399
Комментариев: 0

Взрывы на складе боеприпасов в Балаклее: ранен человек (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Как сообщалось ранее, минувшей ночью в городе Балаклея Харьковской области произошел взрыв на складе боеприпасов. Сейчас здесь продолжаются взрывы, пожар пока не потушен.

По данным правоохранителей, в результате ранена 54-летняя женщина. «54-летняя пострадавшая с осколочным ранением в висок доставлена в местную больницу. Решается вопрос о направлении женщины в одно из медицинских учреждений Харькова», - сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

Зона эвакуации местных жителей увеличена до 10 километров.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В Харьковской области взорвался склад боеприпасов: мирных жителей эвакуируют

По предварительным данным, причина взрыва – диверсия


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»