Взрывы на складе боеприпасов в Балаклее: ранен человек (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Как сообщалось ранее, минувшей ночью в городе Балаклея Харьковской области произошел взрыв на складе боеприпасов. Сейчас здесь продолжаются взрывы, пожар пока не потушен.

По данным правоохранителей, в результате ранена 54-летняя женщина. «54-летняя пострадавшая с осколочным ранением в висок доставлена в местную больницу. Решается вопрос о направлении женщины в одно из медицинских учреждений Харькова», - сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

Зона эвакуации местных жителей увеличена до 10 километров.