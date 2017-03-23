В Мариуполе началась уборка кладбищ

В Мариуполе к Пасхе и поминальным дням коммунальщики начали уборку территорий кладбищ. Всего их в городе 16: из них два открыты, восемь с правом подзахоронения, оставшиеся шесть закрыты, сообщает пресс-служба горсовета.

Сначала убирали листву и обрезали ветки над подъездными дорогами, сейчас идет уборка непосредственно внутри территорий кладбищ.

«В работе принимают участие все коммунальные службы города. Основная часть закреплена за КП Комбинат коммунальных предприятий, на балансе которого числятся все городские кладбища. Ответственность за прилегающие территории распределили среди Водоканала, Теплосети, МТТУ, Зеленстроя и Коммунальника», - рассказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства ДРЖКИ Петр Чекер.

К поминальным дням также проверят качество водоснабжения и установят дополнительные биотуалеты. Движение транспорта будет организовано так же, как и в прошлые годы. «На протяжении всего маршрута движения заранее установим дорожные знаки. На момент проведения поминальных дней полиция организует патрулирование», - подчеркнул Петр Чекер.