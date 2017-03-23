Сегодня в зону АТО приехал заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян. Он решил лично проконтролировать выполнение решения СНБО о прекращении грузовых перевозок через линию разграничения.

Во встрече приняли участие начальник Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины Александр Сырский, начальник южного территориального управления Нацгвардии Украины Владимир Кондратюк, заместитель главы Нацполиции Украины-начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин, начальник Департамента превентивной деятельности Нацполиции Игорь Бабич, первый заместитель начальника Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Юрий Филипчук.

Они сообщили, что на данный момент силовики взяли под контроль все дороги Донецкой и Луганской областей от Станицы Луганской в ??Мариуполь. Дополнительно взяты под контроль дороги за пределами основных транспортных коридоров, которые ведут к контрольно-пропускным пунктам въезда-выезда.

Также организована работа на 5 дорожных и 4 железнодорожных коридорах, кроме этого - в 28 районах патрулирования. Пропускают лишь личные грузы и гуманитарную помощь.

В завершение Вадим Троян побывал на КПВВ «Мойорск», где лично проконтролировал работу силовиков.