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Рубрика: Новости Мариуполя
23-03-2017, 18:29
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В Мариуполе военные стали донорами

Сегодня военнослужащие «внепланово» устроили в Мариуполе День донора. Силовики вместе приехали на станцию переливания крови и таким образом помогли нуждающимся коллегам и жителям.

Всего кровь сдали 28 человек: 17 нацгвардейцев и 11 «азовцев».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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