В Мариуполе военные стали донорами

Сегодня военнослужащие «внепланово» устроили в Мариуполе День донора. Силовики вместе приехали на станцию переливания крови и таким образом помогли нуждающимся коллегам и жителям.

Всего кровь сдали 28 человек: 17 нацгвардейцев и 11 «азовцев».