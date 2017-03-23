В Мариуполе военные стали донорами

Сегодня военнослужащие «внепланово» устроили в Мариуполе День донора. Силовики вместе приехали на станцию переливания крови и таким образом помогли нуждающимся коллегам и жителям.
Всего кровь сдали 28 человек: 17 нацгвардейцев и 11 «азовцев».
Сегодня военнослужащие «внепланово» устроили в Мариуполе День донора. Силовики вместе приехали на станцию переливания крови и таким образом помогли нуждающимся коллегам и жителям.
Всего кровь сдали 28 человек: 17 нацгвардейцев и 11 «азовцев».
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