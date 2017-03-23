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Рубрика: Новости Мариуполя
23-03-2017, 18:54
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Выслушать и помочь: в Мариуполе работает центр по оказанию безоплатной вторичной правовой помощи

В Мариуполе с июля 2015 года успешно работает центр по оказанию безоплатной вторичной правовой помощи, куда могут обратиться участники АТО, инвалиды и малообеспеченные люди. А с этого года здесь помогают и внутренне перемещенным лицам (переселенцам).

Многим из этих людей необходима юридическая помощь, но далеко не все в состоянии оплатить услуги адвоката. Именно для них и создан центр: его сотрудники занимаются уголовными, гражданскими и административными делами, причем абсолютно бесплатно. Например, переселенцы восстанавливают здесь документы, оформляют выплаты, консультируются в случае их прекращения, многие выписывают жильцов, которые давно там не живут.

По словам директора центра Олега Батюка, для того, чтобы обратиться за помощью, необходимы всего лишь паспорт и справка переселенца.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»