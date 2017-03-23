Экспорт украинских товаров в РФ неуклонно падает

Как говорится на сайте Министерства финансов Украины, пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) на своей странице в Facebook распространила информацию о проседании на 2,8 процентных пункта экспорта украинских товаров в Россию в 2016 году в сравнении с 2015 годом.

Данное проседание составило 9,9% от общего объёма товаров и привело к уменьшению экспорта на 4,6%, что соответствует $1,8 миллиардов. Общий экспорт товаров по итогам 2016 года составил $36,4 миллиардов. Из диаграммы МЭРТ следует, что при этом доля РФ составила 9,9%. Это меньше по сравнению с 2015 годом на 2,8 п.п. при показателе 2015 года – 12,7%.

Показательно, что в прошедшем году в структуре экспорта товаров как всегда преобладают товары агропромышленного комплекса (АПК) и пищевой промышленности.

Заметим, что в 2016 году оставались на относительной высоте позиции металлургии – 22,9% и машиностроения – 11,9%, в текущем году, вследствие влияния торговой блокады, данные показатели будут гораздо ниже…

При этом важнейшим торговым партнёром Украины остаётся Евросоюз, удельный вес которого составляет 37,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2915 года его доля выросла на 2,8 п.п.

Если анализировать экспорт в 2016 году в страны Европейского союза, то он увеличен на $482,5 миллионов или на 3,7% в большинстве отраслей.

Исключение показал экспорт товаров химической промышленности и минеральных продуктов, который составил $13,5 миллиардов.

В сообщении пресс-службы Минэкономразвития говорится: «Негативные тенденции обусловлены нестабильной политико-экономической ситуацией в отдельных районах Луганской и Донецкой областей вследствие продолжения военной агрессии со стороны России; ограниченностью доступа к кредитным ресурсам, системными проблемами развития внешнеэкономической деятельности (возмещение НДС, валютное, таможенное и налоговое регулирование), которые дополнились введением Российской Федерацией эмбарго в отношении украинских продовольственных товаров и ограничений по транзиту через её территорию».

В январе 2017 года в Украине дефицит внешней торговли товарами составил $86,7 миллионов.