Мариупольские руководители проходят обучение в Польше

Секретарь Мариупольского городского совета Степан Махсма и депутат Владимир Курский сейчас находятся в польском Вроцлаве в рамках третьего этапа обучения молодых политиков, организованным Международным республиканским институтом IRI (International Republican Institute).

Сегодня чиновники приняли участие в сессии местного городского совета и сравнили ее с заседанием в Мариуполе, сообщает пресс-служба мэрии.

Как рассказал Степан Махсма, как и у нас, заседания там проходят открыто и на них могут присутствовать все желающие: «Пленарное заседание сессии Вроцлавского городского совета проводит его председатель, полномочия которого схожи с секретарями городских советов городов Украины. А Президент, так здесь называют мэра, присутствует на сессии, с правом экспертного мнения, без права голоса. Также особенностью можно назвать то, что в отличие от Мариупольского горсовета, во Вроцлаве работают 14 постоянных комиссий, и депутаты могут состоять в двух и более комиссиях. Депутаты объединены в четыре фракции, и представитель каждой является заместителем головы совета».

Степан Махсма также подчеркнул, что на фоне Вроцлава Мариуполь выглядит достойно, и добавил: «Мы идем демократическим путем. И практика этого европейского города, не сильно отличается от нашей».