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Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
24-03-2017, 08:43
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В справках переселенцев отменили указание места фактического проживания

В ходе вчерашнего заседания Верховная Рада внесла изменения в статью 3 закона Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине».

Таким образом, отныне в справке о взятии на учет внутренне перемещенного лица не надо указывать сведения о месте пребывания. Теперь переселенцы не должны проходить регистрацию в миграционной службе.

За данное решение проголосовал 281 депутат.

Однако это не отменяет действие распоряжения Кабмина, по которому переселенцев до сих пор проверяют местные социальные и силовые органы, говорит глава комитета Верховной Рады по правам человека Григорий Немыря.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»