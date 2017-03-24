В справках переселенцев отменили указание места фактического проживания

В ходе вчерашнего заседания Верховная Рада внесла изменения в статью 3 закона Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине».

Таким образом, отныне в справке о взятии на учет внутренне перемещенного лица не надо указывать сведения о месте пребывания. Теперь переселенцы не должны проходить регистрацию в миграционной службе.

За данное решение проголосовал 281 депутат.

Однако это не отменяет действие распоряжения Кабмина, по которому переселенцев до сих пор проверяют местные социальные и силовые органы, говорит глава комитета Верховной Рады по правам человека Григорий Немыря.