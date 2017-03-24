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Рубрика: Новости Украины и мира
24-03-2017, 09:34
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Ляшко в Раде потребовал решить проблемы Мариуполя

В ходе вчерашнего заседания Верховной Рады перед депутатами выступил нардеп Олег Ляшко. Все свое выступление он посвятил Мариуполю.

Так, Ляшко заявил, что его Радикальная партия добилась в парламенте законопроекта, который спасет город от долгового ярма. Также народный избранник потребовал решить проблемы Мариуполя: это ремонт жилья для переселенцев, качество дорог и обновление поездов.

«А проблем хватает. Одна из них – катастрофическая нехватка средств в местном бюджете на ремонт жилья для переселенцев, на восстановление инфраструктурных объектов. Именно поэтому мы добились в парламенте принятия законопроекта, который спасет Мариуполь от долгового ярма. Но на этом не остановимся – требуем от правительства выделить средства на дорогу до Мариуполя, на обновление поездов, чтобы люди ездили с комфортом, а не как свиньи в теплушках. И я добьюсь этого!» - подчеркнул Ляшко.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»