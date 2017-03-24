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Рубрика: Новости Мариуполя
24-03-2017, 11:02
Просмотров: 748
Комментариев: 0

Мариупольцы сообщают о мощных взрывах, в домах дрожат окна

Жители Мариуполя сообщают в редакцию городского сайта «Мариупольские новости» о мощных взрывах, которые слышны в разных районах города.

Также обстановкой обеспокоены интернет-пользователи, которые пишут в социальных сетях: «В порту аж была вибрация, кто знает, что это?», «У нас на 17 окна хорошо трухануло», «Аж окна дрожат, что это опять было?», «Ну на 17-ом капец как слышно, уже 2-й раз окна дрожали», «И скорые сразу после выстрелов поехали», «Около самолета или ас-2 было слышно 2 раза очень отчетливо. Скорее всего, с аэропорта».

В секторе «Мариуполь» пока не комментируют ситуацию.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»