Без паники! Под Мариуполем взрывают боеприпасы

Как сообщалось ранее, сегодня жителей Мариуполя напугали взрывы, которые слышали в разных районах города.

Как выяснилось, поводов для паники нет: на полигоне саперы утилизируют неразорвавшиеся боеприпасы, в результате чего в городе слышны соответствующие звуки и ударные волны. Об этом УНН сообщил руководитель пресс-центра АТО Ярослав Чепурный.

«Ничего страшного не происходит, там идет плановая утилизация боеприпасов, которую проводят наши инженерно-саперные подразделения. Это происходит вблизи Мариуполя на территории специальных полигонов, определенных для этих целей», - отметил он.

Взрывать боеприпасы будут ориентировочно до 15:00.