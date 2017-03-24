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Рубрика: Новости Мариуполя
24-03-2017, 11:36
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Без паники! Под Мариуполем взрывают боеприпасы

Как сообщалось ранее, сегодня жителей Мариуполя напугали взрывы, которые слышали в разных районах города.

Как выяснилось, поводов для паники нет: на полигоне саперы утилизируют неразорвавшиеся боеприпасы, в результате чего в городе слышны соответствующие звуки и ударные волны. Об этом УНН сообщил руководитель пресс-центра АТО Ярослав Чепурный.

«Ничего страшного не происходит, там идет плановая утилизация боеприпасов, которую проводят наши инженерно-саперные подразделения. Это происходит вблизи Мариуполя на территории специальных полигонов, определенных для этих целей», - отметил он.

Взрывать боеприпасы будут ориентировочно до 15:00.




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Редакция «Мариупольских новостей»