Убийца Вороненкова, находясь в розыске, служил в «Донбассе» и «Азове» в Мариуполе

Как сообщалось ранее, убийца экс-депутата Госдумы Российский Федерации Дениса Вороненкова – 28-летний Павел Александрович Паршов, уроженец Севастополя, проживавший в Днепре. На месте преступления при нем была сумка, в которой нашли удостоверение участника боевых действий и две выписки из приказа. В первой, датированной августом 2015 года, говорится о зачислении в списки личного состава в/ч 3057 Национальной гвардии Украины. Во второй (август 2016 года) - об исключении из списков личного состава и снятии с довольствия.

Напомним, в в/ч 3057 служат бойцы "Донбасса", "Азова" и кадровые военнослужащие Национальной гвардии. Расположение - Мариуполь Донецкой области. И действительно, как выяснили журналисты украинских изданий, Паршов служил и в «Азове», и в «Донбассе». При этом советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что киллер действовал по наводке российских спецслужб и даже якобы прошел курс специального обучения в школе для диверсантов. «Здоровый, сильный молодой человек, гражданин Украины, успешно выполнил задачу российских спецслужб и год прослужил в одном из подразделений Национальной Гвардии. В боевых действиях участия не принимал. Уволился в августе 2016 года», - рассказал Геращенко.

Он также обратил внимание на то, что Паршов служил в Мариуполе, уже находясь в розыске в Днепропетровской полиции за совершение преступлений, предусмотренных ст.205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем). В базе датой «исчезновения» мужчины указан 2011 год, тогда как в 2015 его зачислили в Нацгвардию, которая входит в МВД. Как такое могло произойти – выясняют правоохранители.