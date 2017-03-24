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Рубрика: Новости Украины и мира
24-03-2017, 13:16
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«Первый канал» в России отказался проводить дистанционное участие в «Евровидении» Юлии Самойловой

Российский «Первый канал» отверг предложение Европейского вещательного союза (ЕВU) и отказался проводить дистанционное участие Юлии Самойловой в «Евровидении».

Телевизионщики напоминают, что Украина как страна-вещатель обязана дать всем участника «возможность получить въездную визу на весь период проведения мероприятия». А запрет СБУ въезда Самойловой – это прямое нарушение правил.

«Мы считаем странным предложение дистанционного участия и отказываемся от него, поскольку оно, безусловно, противоречит самому смыслу мероприятия, неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене «Евровидения», — сказано в заявлении.

При этом EBU призывают разобраться в сложившейся ситуации: «Мы полагаем, что Европейский вещательный союз не должен изобретать новых правил для российского участника в 2017 году и способен провести конкурс в соответствии со своим же регламентом».

При этом в СБУ подчеркнули, что не будут пересматривать запрет въезда для российской участницы «Евровидения».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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