Мариупольских военных поздравили с Днем Национальной гвардии Украины

В Мариуполе в воинской части № 3057 в честь Дня Национальной гвардии Украины прошло торжественное построение. Поздравить военных пришел заместитель городского головы Ярослав Хотнянский, сообщает пресс-служба мэрии.

«Желаю счастья и мира вам и вашим семьям. Пусть каждый из вас станет генералом и возглавит подразделения гвардии во всех уголках Украины», - отметил в поздравительном слове Ярослав Хотнянский.

Пятеро военнослужащих получили грамоты городского головы за мужество, высокий профессионализм и добросовестное выполнение боевых и специальных заданий.