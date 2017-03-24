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Рубрика: Новости Мариуполя
24-03-2017, 13:29
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Мариупольских военных поздравили с Днем Национальной гвардии Украины

В Мариуполе в воинской части № 3057 в честь Дня Национальной гвардии Украины прошло торжественное построение. Поздравить военных пришел заместитель городского головы Ярослав Хотнянский, сообщает пресс-служба мэрии.

«Желаю счастья и мира вам и вашим семьям. Пусть каждый из вас станет генералом и возглавит подразделения гвардии во всех уголках Украины», - отметил в поздравительном слове Ярослав Хотнянский.

Пятеро военнослужащих получили грамоты городского головы за мужество, высокий профессионализм и добросовестное выполнение боевых и специальных заданий.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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