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Рубрика: Новости Донбасса
24-03-2017, 14:18
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В Донецкой области сгорел жилой дом: погибли родители с 3-летним ребенком

Сегодня, 24 марта, утром в селе Желанное Второе Марьинского района произошел пожар в жилом доме. Прибывшие на место происшествия спасатели нашли тела 26-летней женщины, ее сожителя и 3-летнего сына, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области.

Как выяснилось, взрослые не выключили электрическую печь, что и привело к возгоранию. Соседи рассказывают, что дом взрослые снимали и вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли алкоголем.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» Уголовного кодекса Украины.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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