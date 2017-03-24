Мужчина, который погиб в результате взрыва на Донетчине, пытался разобрать неразорвавшуюся реактивную противотанковую гранату

Как сообщалось ранее, вчера вечером в селе Ивановка произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина.

По информации пресс-службы ГУ Нацполиции Донецкой области, сейчас личность погибшего установлена – это 27-летний местный житель. Он занимался сбором металлолома, и вчера как раз отправился на «охоту», о чем сообщил своей матери. Мужчина нашел неразорвавшуюся реактивную противотанковую гранату и, вопреки опасности, решил ее разобрать, что привело к взрыву найденного боеприпаса.

Вещественные доказательства, изъятые с места происшествия, будут направлены для проведения соответствующих экспертиз. Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.