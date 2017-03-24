vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1587 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
24-03-2017, 15:14
Просмотров: 1828
Комментариев: 0

Руководитель «Азовмаша» оказался на скамье подсудимых, счета предприятия арестованы

Мариупольская прокуратура завершила досудебное расследование в отношении руководителя ПАО «Азовмаш» за невыплату заработной платы. Предприятие задолжало 83-м сотрудникам 2,5 миллиона гривен – это их зарплата с февраля по июль 2016 года.

«Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, будучи руководителем предприятия и должностным лицом, обязан был соблюдать требования действующего законодательства Украины, предусматривающей право граждан на своевременное получение заработной платы за труд», - отметил начальник Кальмиусского отдела прокуратуры Евгений Дагли.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд. Кроме того, на счета «Азовмаша» наложен арест. Теперь предприятие сможет выделять средства лишь на выплату заработной платы и налогов.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Мариупольских военных поздравили с Днем Национальной гвардии Украины

Торжественное построение прошло в воинской части № 3057


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»