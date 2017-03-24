Руководитель «Азовмаша» оказался на скамье подсудимых, счета предприятия арестованы

Мариупольская прокуратура завершила досудебное расследование в отношении руководителя ПАО «Азовмаш» за невыплату заработной платы. Предприятие задолжало 83-м сотрудникам 2,5 миллиона гривен – это их зарплата с февраля по июль 2016 года.

«Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, будучи руководителем предприятия и должностным лицом, обязан был соблюдать требования действующего законодательства Украины, предусматривающей право граждан на своевременное получение заработной платы за труд», - отметил начальник Кальмиусского отдела прокуратуры Евгений Дагли.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд. Кроме того, на счета «Азовмаша» наложен арест. Теперь предприятие сможет выделять средства лишь на выплату заработной платы и налогов.