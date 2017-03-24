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Рубрика: Новости Украины и мира
24-03-2017, 15:32
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«Азов»: Павел Паршов никогда не служил в полку

В «Азове» опровергают информацию о том, что 28-летний Павел Паршов, убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, когда-либо служил в их полку.

В заявлении «Азова» говорится: «Полк "Азов", узнав из СМИ о том, что наши бойцы обвиняются в громком убийстве, что вчера всколыхнуло всю страну, официально заявляет: никакого отношения к этому делу наше подразделение не имеет. Человек, который по предварительной версии следствия осуществил данное преступление, никогда не был в рядах "Азова" ни в 2014-2015 годах, ни теперь».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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