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Рубрика: Новости Мариуполя
24-03-2017, 15:54
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Возле Мариуполя ситуация спокойная и стабильная, опасности для жителей нет – мэрия

Как сообщалось ранее, сегодня жителей Мариуполя напугали взрывы, которые слышались в нескольких районах. Как оказалось, на полигоне под Мариуполем утилизировали неразорвавшиеся боеприпасы.

В ходе брифинга заместитель городского головы Ярослав Хотнянский успокоил жителей и гостей города: ситуация спокойная и стабильная, опасности для Мариуполя нет. «С той стороны нет таких сил и средств, которые могли бы угрожать городу», - подчеркнул Хотнянский.

Что касается взрывов, то подобная утилизация снарядов не проводилась давно. На полигоне работают военные и спасатели ГСЧС, сообщает пресс-служба горсовета.

«Городская власть регулярно проводит встречи с руководством оперативно-технического группирования «Мариуполь». Мы круглосуточно находимся на связи и всегда узнаем первыми об изменениях ситуации на линии разграничения вблизи города», - добавил заместитель мэра.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»