Аброськин: полицейские в зоне АТО беспрепятственно пропускают кареты «скорой помощи» и волонтеров

В связи с обострением обстановки в зоне АТО в Донецкой области начата усиленная проверка транспортных средств - не только на блокпостах, но и железнодорожных и автобусных перевозок. Особое внимание будет уделяться международным маршрутам.

О том, кого не коснутся данные ограничения – пояснил заместитель главы Нацполиции-начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин. По его словам, правоохранители будут беспрепятственно пропускать машины «скорой помощи» и волонтерские бусы. Руководители полиции на местах предупреждены о личной ответственности в случае их немотивированной задержки.

Вячеслав Аброськин отметил: «Мы не препятствуем перемещению и работе волонтеров в зоне АТО и готовы в дальнейшем им максимально содействовать. Чтобы достичь взаимопонимания, определить пути взаимодействия в нелегкой ситуации, которая сложилась сейчас на территории Донецкой области, мы начали встречи с волонтерами».