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Рубрика: Новости Мариуполя
24-03-2017, 16:58
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Сегодня в Мариуполе закрывается каток в центре города

Сегодня, 24 марта, - последний день работы бесплатного катка на площади Свободы. С наступлением весны ледовое развлечение под открытым небом вынуждены закрыть, и уже сегодня начнется демонтаж оборудования. Полностью расчистить площадь планируют к 1 апреля.

Напомним, каток открылся в конце декабря к 120-летию комбината имени Ильича. Он успел стать одним из любимых мест отдыха мариупольцев: по словам сотрудников, за все время работы здесь насчитали порядка 60 тысяч посетителей.

Мариупольцы надеются, что в следующем году каток вновь откроется, но его директор пока ничего конкретного сказать не может.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»