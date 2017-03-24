Цена на электроэнергию в Украине таки увеличена

Как следует из сообщения СМИ со ссылкой на страничку в Facebook Андрея Геруса, эксперта в области энергетики, оптовая рыночная цена на электроэнергию с 1 июля 2017 года увеличивается на 1,8%. И это несмотря на то, что как свидетельствовало сообщение Интерфакс Украина, ранее на своём заседании Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), отказалась увеличивать оптово-розничную цену электроэнергии на 1% до 1354,98 грн./МВт-ч (без НДС).

Теперь же НКРЭКУ приняла изменение к своему постановлению №2326 от 20 декабря 2016 года. Новым постановлением №337 от 23 марта 2017 года оптовая рыночная цена на электроэнергию с 1 июля 2017 года увеличена на 1,8%.

Нацкомиссией утверждена прогнозная оптовая рыночная цена электроэнергии на уровне 1353,66 грн./МВт-ч с разбивкой на кварталы: 1-2 кварталы - 1341,57 грн./МВт-ч, 3-4 кварталы - 1365,72 грн./МВт-час.

Андрей Герус, будучи экспертом в области энергетики, так прокомментировал данную ситуацию: «Вчера НКРЭКУ таки подняла оптовую рыночную цену э/э. Просто сделали так, чтобы никто ничего не понял. Следовательно, цена электроэнергии поднята с 1 июля на 1,8%. 1,8% за 2 квартала — это даже больше, чем 1% за 3 квартала. Поднимают цену, да ещё и сами боятся делать это публично и понятно. Даже побоялись это озвучить на заседании НКРЭКУ».

В итоге он добавил: «Мы обжалуем это постановление в суде. И, думаю, кого-то ждут уголовные дела».

Думается, что последнее предположение не состоится, ведь как ни критиковался предыдущий рост всех коммунальных тарифов, ни изменений, ни наказаний не последовало …

В заключение небольшая справка: «НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах».