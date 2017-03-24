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Рубрика: Новости Мариуполя
24-03-2017, 20:59
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Мариупольская прокуратура накажет виновников гибели человека на комбинате имени Ильича

Прокуратура Донецкой области завершила досудебное расследование сотрудника меткомбината имени Ильича в январе 2015 года. Тогда во время разгрузки шламов со склада аглофабрики произошел разлом шламового отвала. В результате шламом засыпало экскаватор, машинист погиб.

Прокуратура выяснила, что экскаватор, на котором работал погибший, не отвечал необходимым техническим характеристикам и не должен был использоваться на работах с повышенной угрозой.

Как выяснилось, в смерти сотрудники виновны три человека: начальник цеха, который заказал экскаватор и допустил его к работе, старший мастер и сменный мастер. Один из них уже уволился.

Обвинительный акт направлен в суд.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»