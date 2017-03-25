На Донетчине 11-летний мальчик, оставшись один дома, совершил самоубийство

Вчера около 19:40 к правоохранителям обратился житель Доброполья, который сообщил, что его жена не может попасть внутрь квартиры, где находится его малолетний сын, рассказали в пресс-службе полиции.



На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Прибыв по указанному адресу, правоохранители выяснили, что женщина вместе со своим старшим сыном не могут открыть замок на входной двери в квартиру. А ребенок, который находится в помещении, не отзывается и не открывает дверь.



С помощью сотрудников ГСЧС полицейские открыли двери и зашли внутрь. Во время осмотра помещений в одной из комнат обнаружили 11-летнего мальчика, который совершил самоубийство.



Установлено, что родители ребенка были на работе, старший сын, 14-летний парень, пошел гулять на улицу, а дома остался самый младший член семьи. Когда подросток вернулся домой, то не смог открыть дверь. Он позвонил родителям, которые и вызвали полицию.



Предварительно указанный факт квалифицирован по ч.1 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка.