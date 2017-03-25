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  • Отбор ЧМ-2018: Сборная Украины не смогла одолеть Хорватию

Рубрика: Спорт
25-03-2017, 08:29
Просмотров: 370
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[Видео]

Отбор ЧМ-2018: Сборная Украины не смогла одолеть Хорватию

Вчера в Загребе на стадионе "Максимир" между собой в матче отбора на ЧМ-2018 сошлись сборные Хорватии и Украины.

Хозяева смогли с самого начала поединка контролировать мяч. Наши футболисты также старались проявлять инициативу и атаковать. Но уже к концу первой половины матча хорваты забили гол в ворота украинцев - 1:0.

Во втором тайме подопечные Андрея Шевченко активизировались, происходило много борьбы на поле, но голевых моментов почти не было. В результате сборная Украина минимально проиграла Хорватии, и с 8 очками опустилась на 3-е место группы.

Группа I

1. Хорватия - 13 очков

2. Исландия - 10

3. Украина - 8

4. Турция - 8

5. Финляндия - 1

6. Косово - 1

В шестом туре отбора Украина на выезде встретится с Финляндией. Матч пройдет 11 июня.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
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