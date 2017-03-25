В Донецке по штабу ДНР выстрелили из гранатомета, - СМИ

Вчера в Донецке из ручного гранатомета обстреляли так называемый штаб корпуса ДНР, расположенный ул. Николенко, 9. Снаряд попал в окно здания на четвертом этаже и повредил стену. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на "РИА Новости".



В то же время представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин рассказал, что по штабу якобы из РПГ стреляли диверсанты. Осколки попали в жилой дом вблизи расположения воинской части оборонного ведомства в центре города.



По словам Басурина, в результате обстрела осколочное ранение руки получила мирная жительница. Кроме этого, он добавил, что охрана "отразила нападение".