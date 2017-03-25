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Рубрика: Новости Донбасса
25-03-2017, 09:35
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В Донецке по штабу ДНР выстрелили из гранатомета, - СМИ

Вчера в Донецке из ручного гранатомета обстреляли так называемый штаб корпуса ДНР, расположенный ул. Николенко, 9. Снаряд попал в окно здания на четвертом этаже и повредил стену. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на "РИА Новости".

В то же время представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин рассказал, что по штабу якобы из РПГ стреляли диверсанты. Осколки попали в жилой дом вблизи расположения воинской части оборонного ведомства в центре города.

По словам Басурина, в результате обстрела осколочное ранение руки получила мирная жительница. Кроме этого, он добавил, что охрана "отразила нападение".




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