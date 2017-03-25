Полицейские Донетчины будут применять гексакоптеры для аэроразведки

В Донецкой области полиция развивает новейшее направление работы для защиты людей в зоне АТО - аэроразведку. Поможет в этом гексакоптер, который также произведет фото- и аэросъемку.

Данная техника способна фиксировать объекты на высоте до 1000 метров в радиусе до 7 км днем и с дополнительным оборудованием ночью. По словам начальника полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина, гексакоптер может пригодиться в спецоперациях, работе на блокпостах и в населенных пунктах на линии разграничения.

"Такие аппараты необходимы и при работе на блокпостах, чтобы мы могли видеть, какими маршрутами злоумышленники пытаются избежать проверки, и соответственно отреагировать. Важно задействовать их и при отработке населенных пунктов, особенно на линии разграничения, на массовых мероприятиях, при анализе ситуации на дорогах, чтобы обеспечить безопасность наших граждан" - отметил генерал.

Полицейские испытывают различные модификации летательных аппаратов, чтобы определить, какой лучше всех способен служить в зоне проведения антитеррористической операции и использоваться при боевых спецоперациях.