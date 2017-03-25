«Мариупольские новости» ранее сообщали о тяжелом бое в районе Водяного 20 марта. Украинские позиции подвреглись мощным обстрелам, кроме того, произошло боестолкновение с диверсионно-разведывательными группами.
В результате двое военнослужащих погибли, семь – получили ранения.
Тела двух погибших под Мариуполем морпехов, которые оставались на неподконтрольной территории, 23 марта передали украинской сороне. В ближайшие дни их похоронят на малой родине.
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Рубрика: Новости Мариуполя
25-03-2017, 10:17
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Украинской стороне передали тела двух морпехов, погибших под Мариуполем
«Мариупольские новости» ранее сообщали о тяжелом бое в районе Водяного 20 марта. Украинские позиции подвреглись мощным обстрелам, кроме того, произошло боестолкновение с диверсионно-разведывательными группами.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»