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Рубрика: Новости Мариуполя
25-03-2017, 10:17
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Украинской стороне передали тела двух морпехов, погибших под Мариуполем

«Мариупольские новости» ранее сообщали о тяжелом бое в районе Водяного 20 марта. Украинские позиции подвреглись мощным обстрелам, кроме того, произошло боестолкновение с диверсионно-разведывательными группами.

В результате двое военнослужащих погибли, семь – получили ранения.

Тела двух погибших под Мариуполем морпехов, которые оставались на неподконтрольной территории, 23 марта передали украинской сороне. В ближайшие дни их похоронят на малой родине.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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