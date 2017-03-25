В Балаклее еще раздаются одиночные взрывы, город третий день без газоснабжения

На территории военного арсенала в Балаклее Харьковской области по состоянию на 7:00 наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности. Для локализации и ликвидации очагов возгорания привлечено 2 пожарных танка, воду подвозят 3 пожарных автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



На железнодорожной станции Шебелинка дежурят два пожарных поезда "Укрзализныци".

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 1, 465 тысяч лиц и 234 единицы техники, в том числе от ГСЧС 410 человек и 107 единиц техники. Работают 15 пиротехнических расчетов (75 сотрудников и 27 единиц техники).

Балаклея все еще отключена от газоснабжения, временно приостановлено движение транспорта на железнодорожной станции. Он организован по резервной схеме. В прилегающих к месту чрезвычайно ситуации районах запрещено движение автомобильного транспорта. Нацполиция выставила 14 блокпостов для отвода автотранспорта на подъездах к зоне эвакуации. Воздушное пространство закрыто на расстоянии 40 км от места события.