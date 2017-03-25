Как повышение минимальной зарплаты повлияло на украинцев

Повышение минимальной заработной платы до уровня 3200 грн оживленно обсуждается в украинском обществе, а политики пророчат лучшее будущее финансовому положению граждан.



Как именно в последнее время поменялась зарплатная политика компаний и ощутили ли эффект от повышения "минималки" украинцы, узнавал Международный кадровый портал hh.ua.



Так, по данным опроса, только каждый пятый украинец отметил, что его зарплата в новом 2017 году изменилась, и причиной этому стало повышение минимальной зарплаты. Вместе с тем, 75% украинцев не почувствовали на себе повышения качества жизни.

Инициаторы повышения минимальной зарплаты указывали, что изменения в оплате труда украинцев станут толчком к улучшению благосостояния украинцев. Авторы закона утверждали, что это поможет украинцам не только получать зарплату выше, но и выйти из кризиса потребительской корзины. Но, согласно результатам опроса, повышение "минималки" (3200 грн) существенно не повлияло на зарплатную политику большинства компаний.



Об изменениях в выплатах заявили только 20% украинцев. И даже в этом случае о повышении вознаграждения сообщили 51% респондентов, в то же время 25% опрошенных констатировали уменьшение размера выплат в результате перераспределения зарплат между всеми сотрудниками компании. Тех, кому повысили только официальную зарплату, а надбавку выплачивают в конверте, - 19%.

Данные были получены в результате опроса, проведенного в феврале 2017 года. В опросе приняли участие респонденты из разных регионов Украины.