Велогонки, воркаут и викторина: для школьников и активной молодежи Мариуполя состоится «Велостарт»

В преддверье весенних каникул, 26 марта, для воспитанников Городского центра внешкольной работы по месту жительства, школьников и активной молодежи состоится конкурсно-познавательная программа «ВЕЛОСТАРТ».



Мероприятие будет состоять из пяти локаций, на которых ребят будут ждать настоящие сюрпризы: викторина от работников полиции по правилам дорожного движения, соревнования на велосипедах класса BMX, особенности уличной гимнастики от ребят из команды Street Workout Мариуполь, детская велогонка «Догоняйка» для самых смелых ребят, игровые старты от забавных клоунов и многое другое.



Пройдет «ВЕЛОСТАРТ» с 11:00 до 14:00 в парке Лепорского. Всех желающих приглашают получить заряд энергии, бодрости и незабываемых впечатлений на все весенние каникулы.

Мероприятие организовано по инициативе городского центра внешкольной работы по месту жительства и депутатской комиссии по вопросам образования и науки, духовности, молодежной политики, делам семьи, культуры и спорта совместно с Вело Ассоциацией Мариуполя «ВАМ» при поддержки ОО «Фонд развития Мариуполя», Управления физической культуры и спорта, Департамента культурно-общественного развития, Управления образования, Департамента транспорта и связи, «ДК Молодежный».