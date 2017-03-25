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Рубрика: Новости Донбасса
25-03-2017, 11:29
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Потери ВСУ на линии фронта произошли на Луганском направлении - погибли 2 бойцов

Двое украинских военнослужащих днем 24 марта погибли в результате обстрела из 82-мм минометов, автоматических и противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи сел Троицкое и Новоалександровка Попаснянского района. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской облгосадминистрации.

Также сообщается, что под обстрел попала карета скорой помощи вблизи Станицы Луганской. Информации о пострадавших нет.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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