Двое украинских военнослужащих днем 24 марта погибли в результате обстрела из 82-мм минометов, автоматических и противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи сел Троицкое и Новоалександровка Попаснянского района. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской облгосадминистрации.
Также сообщается, что под обстрел попала карета скорой помощи вблизи Станицы Луганской. Информации о пострадавших нет.
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Рубрика: Новости Донбасса
25-03-2017, 11:29
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Потери ВСУ на линии фронта произошли на Луганском направлении - погибли 2 бойцов
Двое украинских военнослужащих днем 24 марта погибли в результате обстрела из 82-мм минометов, автоматических и противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи сел Троицкое и Новоалександровка Попаснянского района. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской облгосадминистрации.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»