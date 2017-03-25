Население Донецкой области сокращается: за месяц – «минус» 2 тысячи человек

Численность населения Донецкой области уменьшилась более чем на 2 тысячи человек в течение января, сообщает Главное управление статистики в регионе.



"В течение января численность населения уменьшилась на 2193 человека (без учета части зоны проведения АТО), в том числе вследствие естественного сокращения на 1927 человек (разница между числом живорожденных и числом умерших) и на 266 человек – за счет миграционного сокращения (разница между числом прибывших в область и числом выбывших за ее пределы)", - говорится в сообщении.



В январе 2017 года в области (без учета части зоны проведения АТО) зарегистрировано 1439 человек живорожденных и 3366 человек умерших.



На 1 февраля 2017 года численность наличного населения области составила 4 241 864 человека.