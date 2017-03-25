Переходим на летнее время: мариупольцы, не забудьте перевести стрелки часов

В последнее воскресенье марта состоится переход на летнее время в Украине. В частности, в ночь с 25 на 26 число, в 3:00, необходимо перевести стрелки часов на один час вперед.

Соответственно, встать и лечь спать украинцам придется раньше привычного времени.

Изменение ритма жизни часто сопровождается стрессом для организма. И тяжелее всего люди переносят именно переход на летнее время.



Чтобы "перестроиться" без вреда для организма, стоит уделить особое внимание возможности выспаться. Врачи советуют проветривать помещение перед сном, обеспечить тишину и темноту, выключить мобильный телефон и другие отвлекающие устройства. Из вечернего рациона стоит исключить крепкий чай, кофе, алкоголь и плотно ужинать не позже, чем за 2-3 часа перед сном. И обязательно уделять ночному отдыху не менее 7-8 часов.



Напомним, стрелки часов с целью экономии энергии переводят на летнее и зимнее время, начиная с 1981 года. Предполагалось, что осенью 2012 года Украина в последний раз переведет время и останется во втором часовом поясе. Но правительство этот вопрос так и не рассматривало, поэтому украинцы продолжают переводить часы дважды в год.