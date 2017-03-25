Школьники интересуются, можно ли взломать уникальную систему безопасности полиции Донетчины

Чем опасна оборонная граната? Можно ли взломать уникальную систему безопасности полиции Донетчины? Почему собака-детектив реагирует на команды на немецком языке? Обычно, такие вопросы не услышишь в школе. Но только не тогда, когда «урок» проводит полицейский. По инициативе генерала Вячеслава Аброськина еженедельно руководители полицейских подразделений проводят с детьми необычные занятия.

Как рассказали в пресс-службе полиции, в школах прифронтового региона изучают новый предмет - «Факультатив с полицейским», во время которого дети знакомятся с работой правоохранителей не просто на словах, а в интерактивной форме.

Авдеевка, Зайцево, Новолуганское, Старогнатовка, Новотроицкое, Сартана, Талаковка, Мариуполь, Дружковка, Краматорск, Александровка, Константиновка, Бахмут, Славянск, Покровск, Лиман, Великая Новоселка, Мангуш – с января полицейские провели более 200 таких встреч в разных населенных пунктах, помогая детям решить те проблемы, которые стоят перед подростком в этом возрасте, и, что самое важное, уберечь от той опасности, которая ожидает их в зоне ведения боевых действий.

Во многих школах к факультативам присоединяются и участники «Лиги будущих полицейских», которые на собственном примере рассказывают о своем настоящем сотрудничестве с наставниками.