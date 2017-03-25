В Старокрымском водохранилище вода переливается через плотину

Сегодня, 25 марта, на телефоны редакции "Мариупольских новостей" начали поступать звонки от наших читателей. Жители посёлка Каменск, на территории которого расположена плотина, обеспокоены редким явлением, когда вода сплошным потоком идёт поверх плотины.



Обычно такое бывает, если в Старокрымском водохранилище накапливается избыток воды, которая самотёком переливается через плотину.



Но для нашего региона это большая редкость, тем более в последнее время, когда запасы питьевой воды постоянно снижаются. Поэтому-то местные жители и волнуются – почему такое происходит? Ведь эта вода будет безвозвратно утеряна для города.



А ещё народ связывает происходящее с беспокойной обстановкой в городе и строит различные предположения.



Как описывают свидетели явления, зрелище, конечно красивое и напоминает водопад с соответствующим шумом и природной красотой, но тревогу у населения оно вызвало нешуточную.



Со своей стороны, редакция свяжется с руководством компании «Вода Донбасса» для выяснения причин происходящего и проинформирует горожан.