На втором общегородском субботнике в Мариуполе трудились чиновники с детьми и четвероногими питомцами

Сегодня тысячи мариупольцев во всех районах города начали утро с субботника. Они, взяв в руки грабли, лопаты и метлу, принялись делать родной город еще лучше и красивее. К уборке Мариуполя присоединился и исполком городского совета: около 200 его сотрудников наводили порядок в парке Победа, сообщили в пресс-службе мэрии.

Субботнику благоволила солнечная погода и приподнятое настроение. Работники исполкома пришли на него вместе с детьми и даже с любимыми четвероногими питомцами. Под зажигательную музыку уборка проходила еще веселее и быстрее, а помогали им в этом сотрудники коммунальных предприятий и техника.

Планируется, что сегодняшний субботник поддержит около 8 тысяч горожан. «Жители видят, что наш город становится чище и как ударно работают наши коммунальные предприятия. Хочется, чтобы к их труду бережно относились и, чтобы мариупольцы сохраняли наш дом в чистоте и порядке», - отметил заместитель городского головы Михаил Когут.

Время пролетело незаметно. Сотрудники исполкома освободили зеленые зоны от оков прошлогодней листвы. Парк Победы готов расцвести и подарить отдыхающим весеннее настроение.