В Донецкой области один день унёс жизни троих детей, - Аброськин

На территории Донецкой области за сутки погибли трое детей. Об этом на своей странице в Facebook написал глава областной Нацполиции Вячеслав Аброськин.



"Один день, 24 марта 2017, унёс жизни троих детей Донецкой области: Доброполье. Вечером в квартире по адресу проживания был обнаружен повешенным на турнике у себя в детской комнате труп несовершеннолетнего мальчика, 2006 года рождения. Двери изнутри были закрыты как в квартиру, так и в саму комнату. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины. Проводятся следственные действия. Марьинский район, с. Желанное. Утром в частном домовладении обнаружены три трупа, среди которых ребенок, 2013 года рождения. Причина смерти – отравление угарным газом. Бахмутский район, Зайцево. Умер новорождённый ребенок, 9 дней от дня рождения. Также открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины", - написал Аброськин.



Кроме того, он добавил, что в Славянске отец нанес телесные повреждения ребенку, 2007 года рождения – обширные гематомы головы, грудной клетки и бедер. Ребенок находится в городской больнице.