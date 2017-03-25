Лидеры ЕС без Великобритании подписали Римскую декларацию о будущем Союза

Лидеры 27 стран Евросоюза подписали Римскую декларацию по общему видению будущего Союза без Великобритании. Торжественная церемония подписания документа состоялась на Капитолийском холме в Риме, где проходит саммит ЕС по случаю 60-летия Римского договора.



Нынешний саммит проходит без участия Великобритании, жители которой в июне прошлого года приняли решение покинуть ЕС. Римская декларация определяет основные направления развития будущего Евросоюза на ближайшие 10 лет.



Главы государств и правительств ЕС по очереди подходили к столу президиума, чтобы публично подписать декларацию, сообщает "ТАСС".



В декларации содержатся обязательства работать в направлениях: надежной и безопасной Европы, процветающей и устойчивой Европы, социальной Европы и сильной Европы на мировой арене.



Как отмечается в документе, ЕС сталкивается с беспрецедентными вызовами как глобальными, так и внутренними: региональные конфликты, терроризм, растущее миграционное давление, протекционизм и социальное и экономическое неравенства. "Вместе мы полны решимости решать проблемы мира, который быстро меняется, и предложить нашим гражданам как безопасность, так и новые возможности", - говорится в декларации.



"Мы сделаем ЕС более сильным и стабильным путем укрепления солидарности и единства в защите общих интересов и ценностей", - добавили лидеры ЕС.



"В ближайшие 10 лет мы хотим видеть Союз, который будет надежным и безопасным, процветающим, конкурентоспособным, устойчивым и социально ответственным, и с волей и способностью играть ключевую роль в мире и в процессе формирования глобализации. Мы хотим ЕС, в котором у граждан будет больше возможностей для культурного и социального развития и экономического роста. Мы хотим видеть Союз, который остается открытым для тех европейских стран, которые уважают наши ценности и стремятся помогать им", - говорится в тексте.