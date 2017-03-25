Обстрелы позиций украинских сил фактически не прекращаются, сообщает пресс-центр АТО.
По оперативной информации, напряженной обстановка остается на Мариупольском направлении в районе населенного пункта Водяное, где в течение дня зафиксировано применение противником артиллерии калибром 122 миллиметра - 20 выстрелов, минометов калибра 82 миллиметра - 4 мины.
В то же время в районе Павлополя зафиксировано обстрелы позиций ВСУ из минометов калибра 120 мм.
По предварительным данным, раненых и погибших нет. Информация о последствиях обстрелов устанавливается.
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Рубрика: Новости Мариуполя
25-03-2017, 15:07
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Опорные пункты военных под Мариуполем обстреливают из 122-мм артиллерии, - АТЦ
Обстрелы позиций украинских сил фактически не прекращаются, сообщает пресс-центр АТО.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»