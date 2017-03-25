Недалеко от блокпоста в черте Мариуполя на Запорожском шоссе (ранее - Володарское) из военного автомобиля Кугуар без номерных знаков прямо посреди дороги, где проезжали гражданские автомобили, рассыпались гранаты, выпавшие из ящика.
Чудом под колесами следующих сзади машин боеприпасы не разорвались.
Территорию военные мгновенно оцепили, временно перекрыли движение.
Фото будет опубликовано в ближайшее время.
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- В Мариуполе среди бела дня на оживленной трассе из военной машины посыпались гранаты
Рубрика: Новости Мариуполя
25-03-2017, 15:31
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В Мариуполе среди бела дня на оживленной трассе из военной машины посыпались гранаты
Недалеко от блокпоста в черте Мариуполя на Запорожском шоссе (ранее - Володарское) из военного автомобиля Кугуар без номерных знаков прямо посреди дороги, где проезжали гражданские автомобили, рассыпались гранаты, выпавшие из ящика.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»