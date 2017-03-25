Для разминирования военной базы в Балаклею прибывают представители НАТО

Поддерживаете ли вы решение СНБО о полной блокаде Донбасса? Полностью поддерживаю - давно пора Нет, там живут такие же украинцы, и пострадают в первую очередь они Грузовые перевозки надо прекратить, но при чем тут транспортное сообщение? Главное - чтобы сама Украина не понесла убытки Мне все равно