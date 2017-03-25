Ранее, президент Украины Петр Порошенко дал срочное поручение МИД, Минобороны и ГСЧС привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования в Балаклее.
Сегодня в Харьковскую область уже начали прибывать представители НАТО. Они займутся разминированием военной базы и близлежащей территории. Об этом сообщила председатель Харьковской госадминистрации Юлия Светличная.
"На эту минуту прибывают представители НАТО для того, чтобы провести работы по разминированию военной базы по указу президента", - рассказала она в эфире телеканала "112 Украина".
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Рубрика: Новости Украины и мира
25-03-2017, 15:51
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Для разминирования военной базы в Балаклею прибывают представители НАТО
Ранее, президент Украины Петр Порошенко дал срочное поручение МИД, Минобороны и ГСЧС привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования в Балаклее.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»