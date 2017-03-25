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Рубрика: Новости Мариуполя
25-03-2017, 16:18
Просмотров: 350
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Мариупольцы уже могут протестировать систему контроля движения коммунального транспорта в онлайн режиме

В Мариуполе началось тестирование программы, благодаря которой можно в реальном времени отслеживать движение общественного транспорта на электронной карте города с помощью телефонов и компьютеров.

Сервис доступен по ссылке Martrans.gov.ua. Здесь нужно выбрать необходимую функцию, чтобы узнать, где в данный момент находится тот или иной автобус, троллейбус или трамвай.

Система также позволяет определить загруженность городских дорог.

Официальный запуск электронного приложения планируется летом текущего года.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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