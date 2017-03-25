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Рубрика: Новости Мариуполя
25-03-2017, 16:34
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В Приморском парке Мариуполя высадили березы

Сегодня в Приморском районе при проведении общегородского субботника активное участие приняли не только  жители, но и предприятия города, сообщает пресс-служба горсовета.

В результате совместной работы районной администрации, коммунальных служб и предприятий района, приведена в надлежащее санитарное состояние территория вдоль ул.Черноморской и ул.Морских десантников, пр.Лунина. При содействии работников порта убрана от листвы территория по Приморскому бульвару в районе гостиницы «Турист». Силами сотрудников одного из интернет-провайдеров в Приморском парке высажено 20 берез и очищена территория парка от мусора.

Всего на субботнике вывезено 57 т мусора и листвы, убрано 164,5 тыс. кв. м территории района.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»