В Приморском парке Мариуполя высадили березы

Сегодня в Приморском районе при проведении общегородского субботника активное участие приняли не только жители, но и предприятия города, сообщает пресс-служба горсовета.

В результате совместной работы районной администрации, коммунальных служб и предприятий района, приведена в надлежащее санитарное состояние территория вдоль ул.Черноморской и ул.Морских десантников, пр.Лунина. При содействии работников порта убрана от листвы территория по Приморскому бульвару в районе гостиницы «Турист». Силами сотрудников одного из интернет-провайдеров в Приморском парке высажено 20 берез и очищена территория парка от мусора.



Всего на субботнике вывезено 57 т мусора и листвы, убрано 164,5 тыс. кв. м территории района.