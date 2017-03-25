vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1733 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
25-03-2017, 16:50
Просмотров: 349
Комментариев: 0
[Видео]

На складах АТО в Донбассе усилили меры безопасности

В связи с возможными диверсиями, на складах обеспечения АТО в Донбассе введен режим усиленных мер безопасности, сообщает Минобороны.

Как отмечают в силовом ведомстве, на данных объектах контролируются возможные пути нападения как с земли, так и с неба.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Силовики взяли под контроль все дороги Донецкой и Луганской областей

Проверить это в зону АТО приехал заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»