В связи с возможными диверсиями, на складах обеспечения АТО в Донбассе введен режим усиленных мер безопасности, сообщает Минобороны.
Как отмечают в силовом ведомстве, на данных объектах контролируются возможные пути нападения как с земли, так и с неба.
- Главная /
- Новости Донбасса /
- На складах АТО в Донбассе усилили меры безопасности
Рубрика: Новости Донбасса
25-03-2017, 16:50
Просмотров: 349
Комментариев: 0
На складах АТО в Донбассе усилили меры безопасности
В связи с возможными диверсиями, на складах обеспечения АТО в Донбассе введен режим усиленных мер безопасности, сообщает Минобороны.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Loading...
Читайте также:
Силовики взяли под контроль все дороги Донецкой и Луганской областей
Проверить это в зону АТО приехал заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян
В Луганской области диверсанты подорвали мост
Проезд транспорта ограничен
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»