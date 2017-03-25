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Рубрика: Новости Украины и мира
25-03-2017, 17:06
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В Балаклею уже пустили поезда

Сегодня днем в районе Балаклеи Харьковской области восстановили движение железнодорожного транспорта. Об этом в Facebook сообщил глава районной госадминистрации Степан Масельский.

"В 14:30 восстановлено движение поездов по станции Балаклея", - написал чиновник.

По данным ГСЧС, в районе взрывов уже ликвидировано 19 пожаров. Службы приступили к разминированию территорий.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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