Сегодня днем в районе Балаклеи Харьковской области восстановили движение железнодорожного транспорта. Об этом в Facebook сообщил глава районной госадминистрации Степан Масельский.
"В 14:30 восстановлено движение поездов по станции Балаклея", - написал чиновник.
По данным ГСЧС, в районе взрывов уже ликвидировано 19 пожаров. Службы приступили к разминированию территорий.
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Рубрика: Новости Украины и мира
25-03-2017, 17:06
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В Балаклею уже пустили поезда
Сегодня днем в районе Балаклеи Харьковской области восстановили движение железнодорожного транспорта. Об этом в Facebook сообщил глава районной госадминистрации Степан Масельский.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»