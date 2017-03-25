КГБ Беларуси задержал активистов с оружием и с атрибутикой «Азова» и УНА-УНСО

Накануне начала массовых акций протеста в Минске и других городах, КГБ Беларуси сообщило о задержании активистов некоего "Белого легиона". Об этом сообщает Белта.



Также сообщается о задержании лидера "Белого легиона" Мирослава Лозовского, а также активистов "Молодого фронта" во главе с Дмитрием Дашкевичем. Всего задержано 26 человек.

В ходе 29 обысков, которые были проведены в местах их жительства и пребывания, были изъяты автомат Калашникова, 3 карабина, 2 пистолета, патроны, гранаты, дубинки, метательные ножи и топоры, предметы и вещества для изготовления самодельных взрывных устройств, военная форма, бронежилеты, каски, медицинские аптечки натовского образца, различная атрибутика полка "Азов", "Тактической группы Беларусь", УНА-УНСО, пособия по ведению боевых действий в городе.

Отмечается, что среди задержанных активистов "Белого легиона" "профессиональные боевики в возрасте от 25 до 43 лет". Спецслужбы не исключают, что изъятое у активистов "Белого легиона" оружие планировалось использовать во время уличных акций 25 марта. Лидеры "Белого легиона" в этих же целях были намерены привлечь активистов "Молодого фронта".



КГБ возбуждено уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках (ч.3 ст.293 УК РБ).