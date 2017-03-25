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Рубрика: Новости Украины и мира
25-03-2017, 17:48
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Львов избавился от половины мусорных завалов

По состоянию на утро 25 марта, во Львове очистили от мусора почти половину всех контейнерных площадок ТБО. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной государственной администрации.

В частности, за последние сутки вывезли 580 тонн твердых бытовых отходов, накопленных на территории города.

По данным перевозчиков, на сегодня в городе остаются перегруженными 271 контейнерная площадка и это количество постоянно уменьшается. Работа по вывозу ТБО будет продолжаться до полного очищения Львова от мусора.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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